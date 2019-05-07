Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2019, пятница, 13:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
05. 07. 2019

Полиция поймала банкира, скрывавшегося два года

Сотрудники полиции задержалаи банкира, которого подозревают в причастности к растрате средств финансового учреждения. Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 5 июля.

"Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе проведенными межбанковским операциями, привел к убыткам на сумму более 129 млн гривен", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Отмечается, что еще в мае 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск.

Банкир находился в розыске два года. Сотрудникам Департамента уголовного розыска Нацполиции удалось установить место нахождения, и они задержали подозреваемого.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Киеве глава правления банка растратил 8 млн гривен. Он с нарушением банковской процедуры выдал внушительный кредит юридическому лицу.

Также сообщалось, что на Закарпатье чиновников подозревают в миллионной растрате из-за выдачи лесорубных билетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоил ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.