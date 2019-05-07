Полиция поймала банкира, скрывавшегося два года

Сотрудники полиции задержалаи банкира, которого подозревают в причастности к растрате средств финансового учреждения. Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 5 июля.

"Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе проведенными межбанковским операциями, привел к убыткам на сумму более 129 млн гривен", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Отмечается, что еще в мае 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск.

Банкир находился в розыске два года. Сотрудникам Департамента уголовного розыска Нацполиции удалось установить место нахождения, и они задержали подозреваемого.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Киеве глава правления банка растратил 8 млн гривен. Он с нарушением банковской процедуры выдал внушительный кредит юридическому лицу.

Также сообщалось, что на Закарпатье чиновников подозревают в миллионной растрате из-за выдачи лесорубных билетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net