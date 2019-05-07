Без Климкина в МИД появилось два руководителя

После ухода в "политический отпуск" министра иностранных дел Павла Климкина, руководить министерством будут два дипломата. Временно исполнять обязанности главы МИД будет Елена Зеркаль, а во время ее отсутствия руководить будет замминистра Егор Божок. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 июля.

"Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Егор Божок", - заявили в МИД.

Как сообщалось,1 июля Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". По его словам, отпуск ему нужен для того, чтобы создать "настоящую команду", к которой он пригласил присоединяться всех читателей соцсети.

В тот же день у президента Владимира Зеленского опубликовали его обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Отметим, парламент намерен рассмотреть кандидатуру нового министра иностранных дел, предложенную Зеленским, на следующей неделе. МИД может возглавить Вадим Пристайко.

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Источник: korrespondent.net