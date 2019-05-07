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05. 07. 2019

В Каменском обстреляли дом офицера полиции

В ночь на 4 июля в городе Каменское Днепропетровской области был обстрелян дом начальника Южного отделения полиции Дмитрия Сидорчука. Об этом накануне сообщило местное издание Событие.

Отмечается, что инцидент произошел на поселке Строителей. Злоумышленники сделали несколько очередей по воротам дома. На месте происшествия обнаружены около 30 гильз от патронов 5,45 мм. Нико не пострадал.

Как рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского ОП Елена Тимченко по факту произошедшего открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества работника правоохранительных органов (ч.2 ст.347 УК Украины). Ведется поиск злоумышленников.

Ранее в пригороде Киева в Вышгороде неизвестные бросили гранату во двор дома начальника внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата.

А в Винницкой области аналогичным образом покушались на местного депутата, бросив гранату ему во двор.

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Источник: korrespondent.net

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