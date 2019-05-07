В Херсонской области заключенный поджег сокамерника

В Северной исправительной колонии №90 один заключенный поджег другого. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Херсонской области, передает УНН.

Сообщение о происшествии поступило 5 июля, около двух часов ночи. Предварительно установлено, что один из заключенных в результате личного конфликта облил другого заключенного горючим веществом и поджег.

"В настоящее время открыто уголовное производство ... покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Решается вопрос о сообщении подозрения", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью полиции области Ирина Атаманенко.

Пострадавший получил ожоги рук и туловища и был госпитализирован.

Как сообщалось, 27 мая в Одесе произошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, которые сопровождались пожаром. Некоторым заключенным удалось сбежать. Во время бунта пострадали 15 силовиков.

Позже стало известно, что тюрьму законсервировали после подавления беспорядков.

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Источник: korrespondent.net