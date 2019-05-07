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05. 07. 2019

Потеряна флешка с секретной информацией о проекте Стена - СБУ

Документ с секретной информацией по инженерно-техническому обустройству границы с Россией потерялся. Служба безопасности Украины начала расследование. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Українські новини в пятницу, 5 июля.

СБУ начала уголовное производство 11 января текущего по статье о потере документов, содержащих гостайну (ч.1 ст. 329УК). Основанием для открытия дела стало то, что в неустановленное время директор ООО Каунт Групп Алексей Пегасин потерял вверенные ему материальные носители секретной информации с грифом "секретно".

Данная фирма является подрядчиком строительных работ при реализации проекта Стена.

Установлено, что потерянный документ под названием "Рабочий проект Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)" существует в 5 экземплярах .

Два из них находятся в 1-м отдельном отделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 экземпляра находились во владении директора Каунт Групп, а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать некоторые должности на такой же период.

Напомним, что ранее СБУ поймала чиновников-взяточников оборонного завода.

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Источник: korrespondent.net

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