Зеленский улетел на Донбасс в годовщину освобождения Краматорска

Президент Владимир Зеленский посетит Донбасс в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 5 июля.

В Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.

Также в программе - представление нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Перед этим Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободы.

"Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - прокомментировал Зеленский.

Отметим, перед визитом в Донецкую область Зеленский вернулся из поездки в Канаду, в ходе которой он оценил стоимость восстановления Донбасса.

Напомним, президент впервые посетил Донбасс 27 мая. Тогда он побывал на передовой в Луганской области. А 15 июня он пестил Мариуполь.

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Источник: korrespondent.net