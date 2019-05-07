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05. 07. 2019

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 5 июля.

Указано, что Куць уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко – ред.)".

Другим своим указом №482/2019 Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой облгосадминистрации.

Напомним, 27 июня Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности Дмитрия Батуру.

Ранее в 12 областях были назначены временные губернаторы. Перед этим Владимир Зеленский уволил глав 15 регионов.

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Источник: korrespondent.net

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