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05. 07. 2019

Военные РФ показали, как следят за эсминцем США

Российские военные ведут активные наблюдения за американским эсминцем Карни, который принимает участие в учениях НАТО Си Бриз-2019 в Черном море. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ в пятницу, 5 июля.

Ролик был снят с борта вертолета. На нем демонстрируется снятый с различных ракурсов американский эсминец, а затем – российские суда разных типов.

Ранее в пятницу стало известно, что корабли Черноморского флота РФ отрабатывают боевую подготовку в Черном море на фоне учений НАТО.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net

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