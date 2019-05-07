Зеленский назначил нового главу СБУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в указе Главы государства №483 от 5 июля.

"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - указано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые назначения в СБУ. Президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

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Источник: korrespondent.net