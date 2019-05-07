Кабмин назначил нового главу таможни

Кабинет министров назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова и уволил его с должности заместителя министра экономического развития и торговли. Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 5 июля.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал новому руководителю таможни поддержку.

"Я рад, что ты принял решение подать свою кандидатуру (на конкурс – ред.). Когда есть хорошая репутация, все получится", – сказал он, обращаясь к Нефедову.

Выступая на Кабмине перед своим назначением, Нефедов предложил сократить количество региональных таможен. Такой шаг он обосновал тем, что 26 таможен превратились в отдельные "княжества", а местные таможенники слились с правоохранительными органами для содействия контрабанде.

Ранее в июне стало известно, что суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Вскоре стало известно, что победителем конкурса стал Максим Нефедов.

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Источник: korrespondent.net