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05. 07. 2019

Зеленский уволил трех госуполномоченных Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский уволил троих государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте президента в пятницу, 5 июля.

Андрей Вовк уволен с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета, а также Валерий Полюхович и Агия Загребельская уволены должностей государственных уполномоченных АМКУ.

Для Загребельской новость об увольнении стала сюрпризом. Она говорит, что узнала новость из СМИ, когда была на работе. Причины такого решения президента ей неизвестны.

Напомним, что ранее Зеленский провел кадровые назначения в СБУ, а также назначил нового главу Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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