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05. 07. 2019

Сепаратисты "ДНР" финансировались через сеть автозаправок – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании сепаратистов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 5 июля.

Отмечается, что участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги так называемым фискальным органам "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном республиканском банке ДНР".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, которая находятся с обеих сторон линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывала финансовую и материально-техническую поддержку деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что участники группировки также способствовали деятельности "МВД", "прокуратуры" и оккупационных администраций, осуществляя бесперебойные поставки бензина и дизтоплива. Кроме того, на безвозмездной основе хранили горюче-смазочные материалы как "мобилизационный резерв" так называемого 1-го армейского корпуса ("ДНР").

Следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

Ранее сотрудники СБУ перекрыли крупный канал поставок продуктов на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Также СБУ установила, что депутат Донецкого облсовета организовал поставки промышленного оборудования для угольных шахт на подконтрольные сепаратистам территории Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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