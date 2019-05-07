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05. 07. 2019

Организатор спецоперации в Княжичах получил высокую должность - СМИ

Новым заместителем начальника киевской полиции назначили Германа Приступу, он же будет руководить управлением криминальной полиции столицы. Об этом сообщает в пятницу, 5 июля, Слидство.Инфо.

Отметим, что о назначении Приступы говорится на сайте полиции Киева.

Журналисты отмечают, что Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Также он приезжал в Княжичи за день до перестрелки и вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятою, уговаривал местного бизнесмена обустроить в его доме засаду для грабителей.

Напомним, в результате перестрелки в Княжичах 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей. После трагедии были уволены восемь человек.

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Источник: korrespondent.net

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