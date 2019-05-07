Председатель Госкино Зеленскому: Сваты - это ваша Липецкая фабрика

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показ сериала Сваты на украинском телеканале. Об этом он заявил в своем официальном видеообращении в пятницу, 5 июля.

Ильенко отмечает, что сериал Сваты вернулся на экраны в результате решения Окружного админсуда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Минкульта и СБУ.

Глава Госкино сообщил, что несколько дней назад к ним обратились представители канала 1+1 с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала Сваты, который недавно проходил оценку экспертной комиссии.

"Тогда вывод был отрицательный, но они пока перемонтировали сериал - и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством", - сказал Ильенко.

Такая ситуация вынудила председателя Госкино обратиться к Зеленскому лично.

"Владимир, именно Вы можете принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, что пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение - и присутствие этого сериала в прокате "плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет", - заявил Ильенко.

Глава Госкино также заявил, что от окружения Зеленского знает, что тот очень эмоционально и болезненно воспринял запрет Сватов в 2017 году, и это стало толчком к тому, что он начал бороться за пост президента.

"Не повторяйте ошибок Ваших предшественников. Сериал Сваты - это Ваша Липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотров этого сериала, ведь и конфеты Рошен с восторгом и наслаждением поедала вся Украина", - добавил глава Госкино.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино также запретило показ телесериала Сваты, а СБУ запретила въезд в Украину актеру Федору Добронравову, исполнившему в сериале главную роль. В марте 2019 года Окружной админсуд Киева отменил оба решения, а в мае Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляции СБУ и Госкино.

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Источник: korrespondent.net