Гройсман в очередной раз грозится уволить Коболева

Глава правительства Владимир Гройсман на заседании Кабмина в пятницу, 5 июля, в очередной раз пригрозил главе Нафтогаза Андрею Коболеву увольнением из-за нежелания компании платить 90% дивидендов.

"Нафтогаз и еще некоторые государственные компании решили, что им не нужно платить дивиденды в государственный бюджет. Нафтогаз подал иск против государства. Государственная компания против государства... Это нонсенс", -сказал премьер.

Он отметил, что Кабмин примет протокольное решение с требованием к Нафтогазу и другим госкомпаниям до следующего заседания правительства отозвать свои иски.

"Если они будут дальше паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не собираюсь. Сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить [его] в набсоветы и менеджмент, поставить вопрос о том, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства, потому что государство - их владелец. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю поручить министерствам, в координации которых Нафтогаз, Турбоатом, кажется, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - предложил Гройсман.

Как известно, Кабмин постановил направить 90% прибыли госкомпаний за прошлый год в госбюджет. В свою очередь, компания решила выплатить только 30% и обжаловала решение правительства в суде.

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Источник: korrespondent.net