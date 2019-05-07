Дональд и Мелания Трамп приняли участие в военном параде в честь Дня независимости США. При этом первая леди пришла в белом облегающем платье, под которое решила не одевать на праздник нижнее белье. Об этом свидетельствуют фото с парада.
Отметим, что жену американского президента считают иконой стиля, поскольку она всегда появляется на публике в стильных нарядах.
Cмотрите фотогалерею: Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья
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Источник: korrespondent.net
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