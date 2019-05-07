Глава ООС охарактеризовал ситуацию на Донбассе

На данный момент на Донбассе идет позиционная война, концентрация войск исключает возможность изменения обстановки в пользу одной из сторон. Об этом в интервью Defense Express рассказал командующий Операцией Объединенных сил Александр Сырский.

"В настоящее время фактически происходит так называемое позиционное противостояние. С обеих сторон созданы группировки, которые обладают достаточными силами и средствами. Это в целом исключает возможность резкого изменения обстановки в пользу одной из сторон", - сказал Сырский.

Он отметил, что с массовым появлением у ВСУ на передовой ПТРК Стугна-П удалось получить преимущество на линии разграничения, ведь "сегодня мы уже можем в случае нарушения противником своих обязательств применять собственные противотанковые средства на расстояние до пяти километров, значительно больше тех возможностей, которые имеет противник". Это позволяет держать врага на далеком расстоянии и полностью контролировать его действия.

Кроме того, использование новейших беспилотников вывело применения войск на более качественный уровень в контексте добывания сведений о противнике, предупреждения возможных действий, наведения артиллерии и тому подобное.

В то же время, по словам Сырского, решение вопроса текущего противостояния на Донбассе не является чисто военным, оно лежит больше в политической плоскости. "Однако важным здесь является фактор времени: чем дольше не решается вопрос противостояния, тем труднее будет его решить с годами", - считает военный.

Отметим, за минувшие сутки военные зафиусировали 30 обстрелов, в результате чего один боец погиб, шесть получили ранения.

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Источник: korrespondent.net