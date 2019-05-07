СБУ заявила о задержании "российского агента" в Укроборонпроме

Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий концерна Укроборонпром, который действовал в интересах военной разведки РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 5 июля.

"Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", – говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Запорожья был завербован в 2014 году в аннексированном Крыму "на основе материальной заинтересованности и поддержки идей "русского мира".

Мужчина за деньги собирал информацию о предприятиях оборонной промышленности и социально-политической обстановке в Запорожской области.

Собранные разведывательные данные он посылал через отработанные ему офицером РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма, – рассказли в СБУ.

Правоохранители задержали мужчину во время пересечения границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи российской стороне разведывательные сведения.

Во время обысков по месту проживания злоумышленника обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

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Ранее в СБУ сообщили о задержании агента ФСБ в Мариуполе. Офицер запаса ВСУ был завербован на территории РФ в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ России.

Также стало известно, что СБУ задержали, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны так называемой "славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. Он может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

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Источник: korrespondent.net