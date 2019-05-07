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05. 07. 2019

В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев

В Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет. Правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины, сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

Операцию по ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

Правоохранили изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 5 млн злотых (1,3 млн долларов – ред.)

Известно, что незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах ЕС под видом одной из известных иностранных марок.

Cмотрите фотогалерею: В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев

Ранее на юге Польши правоохранители разоблачили завод по нелегальному изготовлению сигарет, на котором работали украинцы. По делу задержали пять человек, которым были предъявлены обвинения.

Также сообщалось, что в Польше разоблачили схему незаконной миграции для сотен украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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