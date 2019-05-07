Зеленский представил нового губернатора Донетчины

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область представил нового губернатора региона Павла Кириленко.

Во время визита в Краматорск в пятницу, 5 июля, глава государства также прокомментировал скандал с семьей нового главы Донецкой ОГА, призвав не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши работает в "ДНР", служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", - сказал президент.

Ранее сегодня на сайте президента появился указ о назначении Кириленко главой Донецкой ОГА.

Также президент сменил главу СБУ Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net