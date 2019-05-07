Школьный учитель не может быть репетитором - Гриневич

Ситуация, когда учителя не преподают должным образом предмет для того, чтобы ученики приходили к ним на дополнительные платные занятия, недопустима. Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сказала в интервью изданию Високий замок.

Иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление! Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично, и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов", - сказала Гриневич.

В то же время она отметила, что школа имеет право оказывать платные услуги, среди которых - индивидуальное обучение.

"Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов", - сказала Гриневич.

Она также подчеркнула, что все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка.

Как сообщалось, в конце прошлого года Кабмин повысил зарплату преподавателям.

Ранее сообщалось, что Лилию Гриневич не пустили в школу, где она работала учителем.

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Источник: korrespondent.net