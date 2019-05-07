Сотрудника штаба ВМС с поличным поймали на взятке

Сотрудника штаба командования Военно-морских сил Украины задержали по подозрению в вымогательстве и получении от двоих военнослужащих взяток за включение их в списки миротворцев в Конго. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона в пятницу, 5 июля.

Мужчину задержали в рамках совместной операции военной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Как сообщают в ведомстве, должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины получил взятку 8,6 тысяч долларов США, после чего был задержан оперативниками.

Ему готовят уведомление о подозрении в получении взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Правоохранители намерены просить суд избрать задержанному меру пресечения.

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Источник: korrespondent.net