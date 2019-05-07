Дело против Иванющенко возобновлено

Генпрокуратура отменила постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению бывшего соратника экс-президента Януковича Юрия Иванющенко в совершении уголовных преступлений. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, соответствующий документ 3 июля подписал заместитель генпрокурора Украины.

По ее словам, досудебное расследование продолжается.

Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и еще одного фигуранта - Аврамова.

"Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Ранее СМИ сообщили, что МВД сняло с розыска Иванющенко. Отмечалось, что информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя неделей ранее он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

Напомним, Иванющенко инкриминировали незаконное обогащение на 72 млн швейцарских франков (82 млн долларов) и завладение 170 млн гривен государственных средств, полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу.



В 2017 году Европейский суд снял санкции, введенные ЕС в отношении Иванющенко.

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Источник: korrespondent.net