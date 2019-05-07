В мечеть под Симферополем ворвались российские силовики

В селе Заречное, под Симферополем, российские силовики ворвались в мечеть после пятничной молитвы. Об этом сообщают на странице Крымская солидарность в Facebook в пятницу, 5 июля.
"В Симферополе сообщают о следственных мероприятиях в мечети с. Заречное. После пятничной молитвы все прихожане были задержаны, а с имамом на данный момент проводится беседа", - сказано в сообщении.
Активисты уточняют, что на месте работают сотрудники Центра противодействия экстремизму и ОМОН. Подробности пока неизвестны.
Напомним, что 2 июля крымского татарина задержали в Крыму за пост 2013 года.
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Источник: korrespondent.net
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