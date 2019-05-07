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05. 07. 2019

В мечеть под Симферополем ворвались российские силовики

В селе Заречное, под Симферополем, российские силовики ворвались в мечеть после пятничной молитвы. Об этом сообщают на странице Крымская солидарность в Facebook в пятницу, 5 июля.

"В Симферополе сообщают о следственных мероприятиях в мечети с. Заречное. После пятничной молитвы все прихожане были задержаны, а с имамом на данный момент проводится беседа", - сказано в сообщении.

Активисты уточняют, что на месте работают сотрудники Центра противодействия экстремизму и ОМОН. Подробности пока неизвестны.

Напомним, что 2 июля крымского татарина задержали в Крыму за пост 2013 года.

МИД Украины выразило протест на приговоры крымским татарам

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Источник: korrespondent.net

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