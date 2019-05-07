Реформатор на стиле. Таможню возглавит Нефедов

​​​​​​​Таможенную службу Украины возглавит Максим Нефедов - первый заместитель министра экономразвития и торговли, известный как один из создателей проекта электронных госзакупок ProZorro.

Нефедов уже представил стратегию развития Государственной таможенной службы, которая охватывает пять основных направлений. Корреспондент.net рассказывает, что известно о чиновнике.

Максим Нефедов: биография и карьера

Родился 18 мая 1984 года в Киеве. С отличием выпустился из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко со степенью магистра по специальности Экономическая теория. В 2003-2006 годах работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

В 2006-2010 годах занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента в инвесткомпании Dragon Capital.

В 2010 году стал управляющим директором украинского офиса фонда Icon Private Equity, а с 2011 года был управляющим партнером самого фонда. 18 февраля 2015 назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

В министерстве занимался реформой публичных закупок, в том числе внедрением электронных тендеров в рамках проекта ProZorro, а также отвечал за дерегуляцию, донорскую координацию и проект электронных продаж госимущества ProZorro.Продажи. Занимался реформой технического урегулирования.

Аукционы в ProZorro проходят по всем государственным закупкам для товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ, которые превышают 1,5 миллиона гривен.

По его словам, за четыре года работы ProZorro сэкономила почти 80 миллиардов гривен государственных средств. При этом Нефедов говорит, что полностью победить коррупцию не удалось - "она есть, как и в любой другой европейской стране".

Он отметил, что ProZorro нуждается в совершенствовании, поскольку реформа внедрена только наполовину.

В феврале 2016 года подал в отставку вслед за министром Айварасом Абромавичусом, но остался на посту. Обсуждалсь назначение Нефедова министром экономики, но эту должность занял Степан Кубив.

Вскоре Нефедова повысили до первого заместителя министра экономического развития и торговли. 22 августа 2018 года был назначен исполняющим обязанности торгового представителя Украины.

По данным на конец июня, зарплата Нефедова составила 71,4 тысячи гривен. Является одним из лидеров право-либерального политического движения Люди важливі.

В начале этого года, на вопрос журналистов, что мешает прогрессу в Украине, он ответил, что недоверие друг другу, слабо развится наука и незнание иностранных языков в научной среде.

25 июня 2019 года по результатам заключительного этапа конкурса, Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала правительству назначить Нефедова главой Гостаможни.

5 июля Кабмин уволил Нефедова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.

Чем займется на таможне

За годы независимости Украины таможня в обществе получила устойчивую репутацию одного из самых коррумпированных органов. По оценке экспертов, Украина ежегодно теряет около пяти миллиардов долларов каждый год из-за коррупции на таможне.

Ни революции, ни регулярно меняющиеся правительства и руководители ведомства не смогли изменить коррупционные устои на украинской таможне.

4 июля Нефедов заявил, что перед ним никто не ставил никаких задач - "ни президент, ни премьер, ни министр финансов, ни МВФ".

Он считает, что таможня - это проблема, из которой нужно создать "что-то хорошее".

"Что-то такое, не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, пиджаками, скрутками", - сказал чиновник.

Новый глава таможни назвал пять задач, которые предлагает воплотить в жизнь.

1. Электронизация. По его словам, это основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью.

2. Кадровая реформа. Но для этого необходимо понять, кем являются уже действующие сотрудники таможни и как необходимо нанимать новых, учить и оценивать их, а потом уволнять или повышать.

3. Таможенная инфраструктура. Не только сканеры, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры.

4. Интеграция в европейское таможенное сообщество. Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским, говорит чиновник.

5. Обновленный Таможенный кодекс. Актуального нет, его нужно написать.

"Я очень хотел бы перевести все общение между предпринимателями, экспортерами, импортерами и госорганами в электронный вид. Я хочу избавиться от ручного субъективизма, бумажек, которые или есть, или отсутствуют, или их подписывают, или они теряются", - обрисовал грядущие в таможенной службе изменения Нефедов.

Запуск новой Государственной таможенной службы Украины состоится ориентировочно через 2,5 месяца, говорит новоизбранны глава таможни.

Он также считает, что число таможень нужно сократить с 26 до 5-6. Но трудовое законодательство не позволлит в жатые сроки это реализовать.

"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - годовые, трехлетние, пятилетние", - пояснил он.

5 июля премьер-министр Владимир Гройсман все же поставил перед главой Государственной таможенной службы задачу: ликвидировать все теневые схемы на таможне.

"Мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - сказал премьер.

Также он добавил, что будет поддерживать Нефедова в его борьбе с коррупцией на таможне.

Стиль Нефедова

Уже несколько лет внешний образ чиновника привлекает внимание объективы камер. Телеведущая Катя Осадчая назвала Нефедова самым стильным украинским политиком: это и цветные платки, и носки, и галстуки.

Он отметил, что за это звание конкурирует с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и добавил, что человек в политике имеет полное право одеваться изысканно.

Нефедов носит андеркат и густую бороду, типичную для стиля ламберсексуалов, который пришел на смену метросексуалам несколько лет назад.

Но ламберсексуалы остались достаточно рафинированными: их борода и прическа всегда чисты и уложены.

Ранее Корреспондент.net рассказывал о политках, поддавшихся этому модному веянию в материале Борода в политике: до чего дошел Яценюк.

Cмотрите фотогалерею: Реформатор на стиле. Таможню возглавит Нефедов

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Источник: korrespondent.net