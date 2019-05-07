Зеленский назначил волонтера своим внештатного советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим советником. Соответствующий указ №488/2019 опубликован на сайте главы государства в пятницу, 5 июля.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в тексте указа.

Отметим, Андрей Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны. Также он работал на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года Загороднюк стал общественным активистом и волонтером ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником муральщика Гео Лероса, который идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Слуга народа под номером 23.

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Источник: korrespondent.net