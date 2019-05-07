Россия выплатит долг Совету Европы - МИД РФ

Россия полностью выплатить задолженность перед Советом Европы, для этого нужно пройти соответствующие государственные процедуры. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

"Мы заявили позицию уже давно, как только будут полностью восстановлены права нашей делегации, мы взносы полностью возместим", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия выплачивать задолженность по взносам за 2017-2018 годы

Он добавил, что састь этой задолженности уже возместили и "продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры".

Ранее сообщалось, что РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Россия не вносила взносы в бюджет организации с июня 2017 года. За 2019 год уплачено 33 миллиона евро.

В Совете Европе заявили, что РФ должна еще выплатить 55 миллионов евро.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ.

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Источник: korrespondent.net