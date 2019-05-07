Судно с туристами перевернулось в Черном море

В Черном море в пятницу, 5 июля, перевернулось прогулочное судно с пассажирами. Два человека пропали без вести, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что это произошло в Краснодарском крае, в 100 метрах от берега рядом с городом Джубга.

По предварительным данным, два человека пропали без вести, одна женщина находится в реанимации, 18 человек удалось спасти из воды.

Напомним днем ранее почти 30 человек погибли при крушении судна в Карибском море.

А в июне в результате крушения судна у берегов Индонезии погибли 19 человек.

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Источник: korrespondent.net