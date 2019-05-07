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05. 07. 2019

В Польше молодежь освободили от подоходного налога

Для поляков, не достигших 26 лет введут нулевой подоходный налог. Соответствующий закон принял Сейм Польши, сообщает в четверг, 4 июля, RMF24.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 419 депутатов Сейма, против – четверо, воздержавшихся нет.

В документе говорится, что налог на доходы физических лиц в размере 18% должен быть ликвидирован для работников моложе 26 лет, если их годовой доход не превышает 85 528 злотых.

Изменения вступят в силу с 1 августа 2019 года и коснутся, по разным оценкам, более двух миллионов молодых людей.

Благодаря новым правилам лица до 26 лет будут получать более высокую зарплату. Подобные правила действуют, в частности, в Бельгии, Франции и Чехии.

Ранее сообщалось, что украинские крупные налогоплательщики за год удвоили выплаты в бюджет.

Также украинцам снизили порог безналоговой стоимости посылок из-за границы.

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Источник: korrespondent.net

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