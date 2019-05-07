Трамп как Ким. Первый за 27 лет военный парад США

Соединенные Штаты 4 июля с размахом отпраздновала главное национальное торжество - День независимости. Американский президент Дональд Трамп решил впервые за 27 лет провести в Вашингтоне военный парад.

Эта идея пришла ему в голову в 2017 году он посетил Париж в День взятия Бастилии 14 июля. Трамп впечатлился шоу, которое организовали французы, и заявил, что Америка "должна попытаться превзойти его".

"Пришло время продемонстрировать всему миру самый прекрасный и еще не виданный военный парад", - сказал тогда президент США.

Трамп на параде в Париже / EPA

С тех пор он неоднократно настаивал на проведении масштабной церемонии с участием боевой техники, самолетов и армейских подразделений, но до сих пор эти планы так и не были реализованы из-за высокой стоимости мероприятия.

Белый дом рассчитывал, что мероприятие обойдется в 20 миллионов долларов, но пожелания Трампа в Пентагоне оценили на все 92 миллиона. К тому же, мэрия Вашингтона запротестовала, не разрешив проезд тяжелой техники по улицам города.

К тому же, в США нет традиции военных парадов, которые у американцев ассоциируются скорее с автократическими режимами.

Обычно в Вашингтоне церемония ограничивается маршем военнослужащих без боевой техники и историческим парадом-карнавалом, участники которого одеты в форму солдат, воевавших за освобождение североамериканских колоний от Великобритании в 18 веке.

В итоге американскому президенту пришлось согласиться на "урезанный" вариант парада. Танки решили выставить "статично", а роль самой впечатляющей часть шоу отвели "самому большому фейерверку в истории".

Над толпой, собравшейся у мемориала Линкольна, пролетели военные самолеты авиационной группы Голубые ангелы. Невзирая на проливной дождь, Трамп выступил с 45-минутной речью. По обе стороны от его трибуны стояли БМП M2 Bradley и танки M1A2 Abrams.

В социальных сетях активно обсуждали демонстрацию военной техники и сравнивали Трампа с другими любителями побряцать оружием: лидером КНДР Ким Чен Ыном, "последним диктатором Европы" Александром Лукашенко и президентов России Владимиром Путиным.

Критики инициативы недовольны тем, что Трамп военным парадом попытался политизировать национальный праздник. Мэр Вашингтона, демократка Муриэль Баузер обеспокоена, что празднование Дня независимости ознаменовалось демонстрацией "военной мощи" США.

Протестующие, не воодушевленные инициативой главы Белого дома, надули большой воздушный шар, изображающий Трампа в виде разгневанного младенца в подгузниках.

Другая группа демонстрантов развернула неподалеку от молла транспарант с надписью: "Трамп - предатель".

Американского президента раскритиковали не только за "авторитарную стилистику", но и убытки, которые военный парад принес бюджету США.

Многие также недовольны тем, что Трамп выступит на том же месте, где выступал Мартин Лютер Кинг со своей знаменитой речью "У меня есть мечта". Как известно, американского президента обвиняют в симпатиях к расистским движениям.

Cмотрите фотогалерею: Трамп как Ким. Первый за 27 лет военный парад США

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Источник: korrespondent.net