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05. 07. 2019

На Донбассе ранен боец ВСУ, у еще четверых травмы

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще четверо получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 5 июля.

Так, враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Богдановка, Новотроицкое, Водяное, Николаевка, Марьинка, Широкино, Крымское, Новотошковское, Новолуганское, Золотое-4.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 4 июля, сепаратисты 30 раз обстреляли позиции ВСУ, 11 раз применив запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, трое – получили ранения и еще трое – боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net

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