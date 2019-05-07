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05. 07. 2019

Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека

При крушении прогулочного катера в Черном море у берегов Краснодарского края РФ погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в поселке Джубга Андрея Андреева в пятницу, 5 июля.

ЧП произошло с судном Атолл, оно перевернулось в районе Голубой бухты. По словам, Андреева, катер мог быть перегружен, так как только его сотрудники взяли на борт как минимум 25 человек.

"С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12", – подчеркнул Андреев.

По предварительным данным российского МЧС, на борту катера находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. По словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей еще уточняется.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту катастрофы.

Ранее стало известно, что в Черном море перевернулось прогулочное судно в 100 метрах от берега рядом с поселком Джубга. Тогда сообщалось о двух пропавших без вести и женщине, которую госпитализировали в реанимацию. Также стало известно, что 18 человек удалось спасти из воды.

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Источник: korrespondent.net

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