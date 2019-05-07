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05. 07. 2019

Суд восстановил в должности мэра Конотопа - Тягнибок

Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил глава ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

"С этого момента Артем восстановлен в должности", - заявил Тягнибок.

Он также поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости.

Как известно, Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя Свободы Артема Семенихина. В августе 2018 года депутаты Конотопского горсовета проголосовали за его отставку. После этого секретарем горсовета, который должен исполнять обязанности мэра, избрали Татьяну Сизон (фракция Родной город). Семенихин заявил, что обжалует действия депутатов в суде.

Напомним, 27 июня в Конотопе неизвестные жестоко избили экс-мэра города Артема Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец). 

Позже в полиции заявили, что среди возможных мотивов избиения Семенихина рассматривается его общественную деятельность, личную неприязнь и хулиганство.

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Источник: korrespondent.net

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