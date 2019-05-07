Обходя изоляцию. Путин в Риме говорил о Зеленском

Президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском и обменялись подарками. Это их третья встреча. Как и в прошлые разы, Путин опоздал. Среди главных тем их общения был конфликт в Украине.

На следующий день после встречи с президентом России Франциск принял в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

Также Путин в Риме встретился премьером Италии Джузеппе Конте, который пообещал содействовать отмене санкций против России. Недавно, в Евросоюзе впервые отменили антироссийские санкции - ПАСЕ вернула Москве все полномочия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Опоздания и подарки

4 июля президент России побывал в Ватикане и встретился с папой римским Франциском. Путин прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием и его встреча с Франциском началась на 45 минут позже запланированного.

Франциск и Путин встретились в третий раз. На первую встречу - в ноябре 2013 года - Путин опоздал почти на 50 минут, на вторую - в июне 2015 года - президент РФ приехал на час позже запланированного.

После беседы, которая состоялась в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана, Путин и папа римский Франциск обменялись подарками.

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В конце встречи, которая продлилась около часа, президент России подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом известного режиссера Андрея Кончаловского Грех о крупнейшеммастере эпохи Возрождения Микеланджело. Он также подарил ему фотоальбом с фотографиями со съемок фильма.

Понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года. Кроме того, он подарил президенту России медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

На медали выгравирована надпись: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне". Это цитата из радиообращения папы Пия 12 от 24 августа 1939 года.

Что обсуждали

Беседа Путина и папы римского проходила за закрытыми дверями. По ее окончанию заявлений для прессы сделано не было.

Служба печати Святого престола позже сообщила, что обсуждались актуальные международные проблемы, уделив особое внимание ситуации в Украине, Сирии и Венесуэле.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и Ватикан подходят "с близких или практически одинаковых позиций" к таким вопросам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экономических и техногенных катастроф и защита христиан в зонах конфликтов.

Кроме того, заявил Ушаков, после исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году отношения двух церквей "приобрели новый уровень".

Санкции и Зеленский на встрече с премьером

Предвыборные обещания президента Владимира Зеленского расходятся с его действиями в статусе главы государства, заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

"Нельзя все время требовать от России исполнения минских соглашений. <...> Они предусматривают полное восстановление торгово-экономических отношений Украины с Донбассом, но надо подписать такой закон. <...> Слова Зеленского про неготовность к диалогу с сепаратистами не вяжутся с его предвыборными обещаниями", - сказал Путин.

Тем не менее он призвал дождаться окончания предвыборной кампании в украинский парламент.

Он также пошутил по поводу лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, которого западные страны признали временным президентом страны.

"Лидер оппозиции Гуаидо вышел на площадь и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал", - сказал Путин и призвал Гуаидо "вернуться на грешную землю и руководствоваться демократическими правилами".

Российский президент также заявил о своей надежде на улучшение отношений с Евросоюзом в случае избрания министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"Мы рассчитываем на то, что заинтересованность Европы в восстановлении полноформатных отношений с Россией будет иметь значение для руководства Евросоюза", - сказал Путин.

Он отметил, что из-за санкций в отношении России потери несут и страны Евросоюза.

EPA

"У нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 миллиардов долларов, сейчас 279, по-моему. Где эти недостающие миллиарды? Я вам скажу: это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе Италии", - сказал Путин.

Итальянский премьер, в свою очередь, заявил, что Италия работает над отменой санкций ЕС против России.

"Мы считаем, что санкции являются временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России", - сказал Конте.

Политик сообщил, что в ходе переговоров они затронули также и войну на Донбассе, и отметил, что Путин в своей речи возложил ответственность "за решение конфликта" на Украину.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - сказал он.

Украинские епископы

Папа римский на следующий день после встречи с Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

"В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - цитирует его DW.

Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.

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Источник: korrespondent.net