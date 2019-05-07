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05. 07. 2019

В Канаде произошло три мощных землетрясения

В течение нескольких минут вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6 баллов. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает Геологическая служба США.

Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет. Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.

Напомним, 4 июля также сообщалось о мощном землетрясении у побережья Канады.

Также в этот день произошло землетрясение в 6,4 балла в штате Калифорния. Оно стало самым мощным за много лет в этом регионе.

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Источник: korrespondent.net

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