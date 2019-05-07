Оппоблок внес залог за режиссера Сагана

Режиссер Олег Саган освобожден из-под стражы под залог в 80 тысяч гривен. Залог в пятницу, 5 июля, внес нардеп от Оппозиционного блока Александр Долженков по поручению главы фракции Вадима Новинского, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что накануне Соломенский райсуд Киева назначил режиссеру, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, альтернативную меру пресечения в виде возможности внесения залога. Сегодня он был выпущен из Лукьяновского следственного изолятора №13 после внесения залога.

"Еще один политзаключенный - жертва режима Петра Порошенко - вышел сегодня на свободу... Мы сделали все, чтобы он мог на свободе доказывать свою невиновность. Мы считаем, что он невиновен, его преследования надуманы и политически мотивированы. Мы будем помогать всем жертвам режима Порошенко, который, эксплуатируя тему агрессии и войны, запугивал общество", - заявил Долженков.

В свою очередь, директор Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная назвала освобождение Сагана победой и призвала продолжить борьбу за оправдательный приговор режиссеру.

"Мы боремся за оправдательный приговор и Василию Муравицкому, и другим политзаключенным. И надеемся, что и Кирилла Вышинского также вскоре отпустят на свободу. Но сегодня освобождение Олега Сагана - это победа", - сказала она.

Напомним, Саган был задержан и арестован в ноябре 2018 года. Сторона обвинения подозревает режиссера в создании и размещении в интернете видеосюжетов с призывами изменить территорию Украины неконституционным способом.

Сам Саган заявлял, что к интернет-ресурсам, на которых размещены видеосюжеты, никакого отношения не имеет, и "голос на них не его".

На суде он заявил, что готов сотрудничать со следствием и "наоборот выступает за расширение Украины, а не за ее уменьшение".

Во время пребывания в Херсонском СИЗО Саган жаловался на ухудшение здоровья из-за условий содержания.

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Источник: korrespondent.net