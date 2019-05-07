Руководитель интерната похитил деньги со счетов детей

В Днепропетровской области работники дома-интерната присвоили более 230 тысяч гривен, которые поступили на счета воспитанников учреждения. Причастных к хищению сотрудников будут судить. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По его словам, установлено, что исполняющий обязанности директора детского дома-интерната имел полный доступ к банковским счетам воспитанников. Он договорился с воспитателем учреждения и перевел деньги со счетов детей на собственный.

Всего руководитель учреждения присвоил 234 тысячи гривен.

Средства поступали детям из госбюджета в качестве пенсионных выплат и выплат государственной социальной помощи.

Сейчас, по словам Лысенко, идет судебное рассмотрение криминального дела.

Сегодня также СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах.

Ранее в прокуратуре сообщили, что у Укртрансгаза украли $14 млн долл.

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Источник: korrespondent.net