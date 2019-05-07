Нардепа Добкина не пустили в Россию

В пятницу, 5 июля, российские пограничники не пустили нардепа из Оппозиционного блока Михаила Добкина в РФ. Об этом сам Добкин написал на своей странице в Facebook.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся", - написал Добкин и прикрепил пост, в котором содержалась информация о том, что его не пустили в РФ.

5 июля Михаил Добкин хотел на мотоцикле "впервые проехать по дорогам РФ". На въезде в Белгородскую область нардепа развернули, сфотографировав его в профиль и анфас и взяв отпечатки пальцев.

"Доехал до территории РФ. Отобрали отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и профиль, выдали справку и сказали: „Извините, это не мы, но Вам к нам нельзя!“ И на этом все планы закончились. Бывает," - написал нардеп.

Отвечая на комментарии пользователей относительно причин такого решения, депутат связал это с голосованием за исключение Юрия Бойко из фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде. "Причина - мое голосование за исключение из фракции Бойко", - добавил он.

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Источник: korrespondent.net