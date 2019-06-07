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06. 07. 2019

ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании отменила регистрацию кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Генпрокуратура обратилась к Центризбиркому по поводу отмены регистрации кандидатом в депутаты экс-замглавы ГПУ Рената Кузьмина. 

ЦИК объяснила снятие с выборов Клюева и Шария

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Источник: korrespondent.net

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