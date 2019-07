Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в пятницу, 5 июля, на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, сообщается в Twitter организации.

