Итоги 05.07: Зеленский на Донбассе, угроза выборам

В ЦИК заявили, что выборы в Раду могут сорваться

Центральная избирательная комиссия не исключает, что выборы в Верховную Раду могут сорваться. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в пятницу, 5 июля.

В случае необходимости проведения новой жеребьевки, будет невозможно своевременно напечатать необходимое количество бюллетеней. Государственное предприятие Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг не справится с задачей и не сможет вовремя доставить перепечатанные бюллетени.

Путин выдвинул новое условие по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона". Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил Путин.

Амстердам отказался от Евровидения-2020

Мэр столицы Нидерландов Амстердама Фемке Халсема заявила, что город в 2020 году не сможет принять Евровидение. Где именно пройдет песенный конкурс, станет известен позднее.

По словам Халсемы, в назначенные даты концертный зал Ziggo Dome, единственный подходящий для проведения конкурса, забронирован. И это бронирование отменить либо перенести нельзя.

Украина на треть увеличила агроэкспорт в ЕС

Украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае 2019 года вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $2,97 млрд. Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июля.

"Экспорт украинской продукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% – до $2,967 млрд. Импорт увеличился на 12,1% и составил $1,227 млрд", – написала Трофимцева.

Зеленский назвал главные задачи на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. Об этом он в пятницу, 5 июля, написал в своем микроблоге Twitter.

По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог. "Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги", - написал глава государства.

Зеленский 5 июля посетил Донбасс в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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Источник: korrespondent.net