В Черниговской области автомобиль упал с моста в реку

В Черниговской области 77-летний мужчина погиб после того, как авто, которым он управлял, слетело с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

"5 июля в 11:31 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в пгт Седнев Черниговского района произошло дорожно-транспортное происшествие. При неизвестных обстоятельствах с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ 2121, за рулем которого находился житель областного центра, 1942 г.р. Мужчина погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-слуба.

Тело погибшего из водоема вытащили рядовые граждане. Автомобиль из водоема извлекли работники ГСЧС.

Ранее в Одесской области из реки вытащили автомобиль с погибшим водителем.

В Киеве авто скатилось в Днепр, водитель погиб

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Источник: korrespondent.net