Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2019, суббота, 07:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
06. 07. 2019

Кабмин выделил 350 миллионов на детские спорткомплексы и бассейны

Кабинет Министров выделил 350 млн грн на реконструкцию и строительство спорткомплексов в рамках политики развития детского и юношеского спорта. Соответствующие решение принято на заседании Кабмина 5 июля, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в рамках политики развития детского и юношеского спорта Кабмин выделил в целом 350 млн грн на программы ремонта и строительства пришкольных спортивных комплексов, а также 25-метровых и 50-метровых бассейнов.

"Объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составляет 200 млн грн. Деньги выделяются на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и Виннице", - говорится в сообщении.

Кроме того, субвенция на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн.

Деньги выделяются более чем на 80 проектов, как в крупных городах, так и в объединенных громадах.

Как сообщалось, Великобритания предоставит 9 миллионов фунтов стерлингов для независимых медиа в Украине, чтобы бороться с дезинформацией и "повысить подотчетность правительства".

ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.