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06. 07. 2019

Восстанавливать Донбасс нужно сейчас - Зеленский

Социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно и нужно решать уже сейчас. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Краматорске, сообщает прессслужба главы государства.

"За Донбассом тщательно следит весь мир - во время встреч за рубежом поднимаю этот вопрос как приоритетный. А главное - за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы - единая страна", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, первоочередной задачей является прекращение огня, и для этого делается все возможное, включая активизацию переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Он напомнил, в частности, о начатом разведении сил возле Станицы Луганской.

В то же время глава государства сделал акцент на обеспечении качественного водоснабжения в Донецкой области. Он сообщил, что общался по этому поводу с Премьер-министром.

Среди приоритетов Президент также назвал восстановление Краматорского аэропорта и погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.

Зеленский отметил, что социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно и нужно решать уже сейчас. "Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс", - подчеркнул он.

Президент сообщил, что в сентябре состоится большой бизнес-форум для привлечения средств в помощь Донбассу, куда приглашены инвесторы из разных стран.

Ранее Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог.

Зеленский пообещал выполнить минские соглашения

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Источник: korrespondent.net

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