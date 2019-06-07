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06. 07. 2019

Антикоррупционный суд получил помещение

Высший антикоррупционный суд получил помещение для работы на проспекте Победы, 41 в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр суда.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41, в Киеве", - говорится в сообщении.

"Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия. Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса президента Украины", - сообщается на сайте суда.

Напомним, 11 апреля к исполнению обязанностей приступили 38 судей Антикоррупционного суда и Апелляционная палата антикорсуда. 

7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

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Источник: korrespondent.net

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