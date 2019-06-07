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06. 07. 2019

ЦИК зарегистрировала более 400 наблюдателей

В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия зарегистрировала 119 официальных наблюдателей от Словацкой Республики и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, от Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя, 10 - от Комитета "За открытую демократию", 105 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Таким образом, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля. А именно: от 3 иностранных государств - 11 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций - 425 официальных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить в Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы. Такое решение связано с тем, что 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

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Источник: korrespondent.net

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