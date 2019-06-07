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06. 07. 2019

Зеленский подписал закон по профессиональному образованию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

Как сообщается, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

Кроме того, образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни, учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования.

Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить среднее образование с помощью нового закона.

Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.

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Источник: korrespondent.net

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