Калифорнию всколыхнуло новое мощное землетрясение

На юге американского штата Калифорния произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе на этой неделе. 4 июля неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Также были зафиксированы афтершейки.

WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV — BNO News (@BNONews) July 6, 2019

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы.

Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков. "Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

Это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.

Из-за землетрясений в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Источник: korrespondent.net