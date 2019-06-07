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06. 07. 2019

На Днепропетровщине изнасиловали и убили подростка

В Днепропетровской области нашли тело 14-летней девушки, которая пропала неделю назад. По подозрению в изнасиловании и убийстве задержан ранее судимый мужчина. Об этом сообщил в субботу, 6 июля, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков", - написал он.

По словам Аброськина, мужчину 1995 г.р. задержали наканунею

Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.

Отметим, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей. В связи с этим намерены ввести реестр педофилов и химическую кастрацию.

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Источник: korrespondent.net

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