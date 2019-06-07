Зеленский назначил губернатора Львовской области

Президент Владимир Зеленский назначил губернатором Львовской области Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе на сайте президента.

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Также в Офисе президента сообщают, что Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых губернаторов.

Как известно, накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.

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Источник: korrespondent.net